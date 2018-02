Suzano vence e empata série com Ulbra O Wizard/Suzano venceu o Ulbra por 3 sets a 0 (20/25, 19/25 e 19/25) nesta sexta-feira à noite, no Sul do país, e conseguiu adiar a definição de quem vai para a semifinal da Superliga masculina de vôlei. Com esta vitória, a disputa desta chave está empatada por 1 a 1 e será definida no terceiro e decisivo jogo, na próxima quarta-feira, em Suzano (SP), às 20 horas.