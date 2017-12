Suzano vence e pega o Banespa na final O Suzano/Wizard venceu nesta quinta-feira à noite por 3 sets a 0 o São Paulo/Ulbra (parciais de 25-21, 25-22 e 25-15), em Suzano (SP), e garantiu sua classificação para a final do Campeonato Paulista de vôlei masculino contra o Banespa. Com a vitória (dois jogos a zero), o técnico Ricardo Navajas, do Suzano, disputará sua 12.ª final do estadual, tentando seu nono título. Quanto ao São Paulo/Ulbra, o time volta para o Rio Grande do Sul, onde disputa no final deste mês do Campeonato Gaúcho.