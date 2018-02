Suzano vence o Minas na Superliga Pela Superliga Masculina de Vôlei, o Wizard/Suzano e Telemig/Minas foram ao tie break, em Suzano, onde o time da casa venceu os atuais tricampeões com parciais de 25/22, 25/20, 24/26, 18/25 e 32/30, em mais de duas horas e meia de jogo no Ginásio Paulo Portela. O segundo jogo da série melhor-de-três, em Belo Horizonte, será nesta terça-feira, às 19h30. A equipe do técnico Ricardo Navajas mostrou bom desempenho no ataque, aproveitando-se ainda dos muitos erros dos adversários. O time do técnico Carlos Alberto Castanheira, o ?Cebola?, reagiu, mais concentrado nos dois sets seguintes, enquanto Suzano pagava pela pressa de fechar a partida. O tie break foi muito disputado: 19 pontos de ataque do Minas, 18 de Suzano; cinco e quatro no bloqueio; seis e nove ? e aí foi a definição contra a equipe mineira ? de erros dos respectivos rivais (Suzano ainda fez um ponto de saque). ?O bom saque do Marcelinho e a boa postura de ataque nos momentos decisivos nos ajudaram a vencer?, analisou Navajas, o técnico de Suzano. Os outros resultados de sábado: Bento Gonçalves 0 a 3 Banespa/Mastercard (21/25, 21/25 e 24/26); Ulbra 3 a 1 Palmeiras/Guarulhos (28/30, 25/22, 25/22 e 25/20); Unisul 3 a 0 Intelbrás/São José (25/21, 25/22 e 25/18).