Suzano x Ulbra abrem quartas-de-final A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou a tabela das quartas-de-final da Superliga Masculina de Vôlei. O playoff será definido em uma série melhor-de-três jogos. O jogo entre Wizard/Suzano e Ulbra abre a rodada, nesta terça-feira, às 19 horas, em Suzano (com SporTV). Os outros jogos serão na quarta-feira, às 20h30: Unisul/Cimed x Banespa/Mastercard (com SporTV); Telemig/Minas x Náutico Araraquara; On Line/Herval x Bento/Union Pack. Feminino - Bernardo Rezende, técnico da invicta Rexona/Ades, primeiro semifinalista da Superliga Feminina de Vôlei, já traçou a estratégia para a próxima fase. Nesta quarta-feira ele optou para que a primeira partida da série melhor-de-cinco da semifinal seja na quadra adversária. Assim, a equipe do Rio de Janeiro faz as duas seguidas em casa ? no Ginásio do Tijuca. Se houver necessidade, o quarto jogo será fora e o último, no Rio. Os dois times mais bem classificados têm o direito de escolher se estréiam na semifinal em casa ou no ginásio das rivais.