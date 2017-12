Svetlana Kuznetsova avança em Torneio na Inglaterra Pela segunda rodada do Torneio de Tênis de Eastbourne, que distribui cerca de US$ 600 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, a tenista russa Svetlana Kuznetsova derrotou nesta terça-feira a japonesa Ai Sugiyama por 2 sets a 1, de virada. Ai deu um verdadeiro baile no primeiro set e fechou em 6/1. No entanto, Kuznetsova reagiu e devolveu o placar o placar no segundo set. Já no terceiro, a russa não deu chances para a japonesa e fez 6/2. Ainda pela primeira rodada de Eastbourne, a norte-americano Shenay Perry passou pela colombiana Catalina Castaño por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Já a alemã Anna-Lena Groenefeld derrotou a francesa Marion Bartoli por 2 a 1 (2/6, 6/4 e 6/2). Também por 2 a 1, a checa Kveta Peschke venceu a italiana Mara Santangelo, parciais de 6/4, 4/6 e 7/5. Já a russa Anastasia Myskina, cabeça-de-chave número cinco da competição, aplicou um "pneu" sobre a eslovaca Jarmila Gajdosova e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.