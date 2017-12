Svetlana Kuznetsova garante vaga na Master Cup de tênis A russa Svetlana Kuznetsova, quarta colocada do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), garantiu a sua participação na Master Cup, competição que reúne as oito melhores atletas da temporada. O torneio será disputado em Madri, entre os dias 7 e 12 de novembro. "Conseguir a classificação para este campeonato era um dos meus principais objetivos neste ano", disse Kuznetsova, vencedora do US Open de 2004. "Estou orgulhosa de ter alcançado isso. Considero a Espanha a minha segunda casa", completou. Vencedora de três torneios em 2006 - Miami, Bali e Beijing -, Kuznetsova recebeu elogios do diretor da Master Cup, Manolo Santana. "Estamos encantados por Svetlana ter colocado o seu nome na lista das competidoras que jogarão em Madri", comentou. Além da tenista russa, a belga Justine Henin-Hardenne, a francesa Amélie Mauresmo e a compatriota Maria Sharapova também estão classificadas para o torneio final da temporada, que distribuirá US$ 3 milhões em premiação.