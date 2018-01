Sylvain Calzati fatura a oitava etapa da Volta da França Competindo em casa e com o apoio do público, o ciclista francês Sylvain Calzati, da equipe Ag2r, foi o grande vencedor da oitava etapa da Volta da França, realizada neste domingo entre as cidades de Saint Méen le Grand e Lorient. Ele completou o percurso de 181 Km em 4h13min18. "Eu tinha avisado ao meu mecânico que estaria na frente nesta etapa. Recebi muito apoio da torcida. É muito bom sentir essa força. Durante a minha escapada do pelotão, estive pensando na minha família", explicou Calzati, que foi para a prova carregando a fotografia de sua filha. Apesar da vitória do francês, quem fez a festa foi o ciclista ucraniano Serhiy Honchar, que mesmo chegando em 100.º lugar conseguiu manter a camisa amarela, que é dada ao líder geral na classificação por tempos - a mais importante da prova. Nesta segunda-feira, as equipes terão a primeira jornada de descanso, já que na próxima terça acontecerá a nona etapa, entre as cidades de Burdeos a Dax - o percurso terá 169,5 Km. Os cinco primeiros colocados na oitava etapa: 1. Sylvain Calzati/FRA - 4h13min18 2. Kjell Carlstrom/FIN - a 2min05 3. Patrice Halgand/FRA - a 2min05 4. Robbie McEwen/AUS - a 2min15 5. Daniele Bennati/ITA - a 2min15 Classificação geral dos tempos após a oitava etapa: 1.º Serhiy Honchar/UCR - 34h38min53 2.º Floyd Landis/EUA - a 1min 3.º Michael Rogers/AUS - a 1min08 4.º Patrik Sinkewitz/ALE - a 1min45 5.º Markus Fothen/ALE - a 1min50 6.º Andreas Kloden/ALE - a 1min50 7.º Vladimir Karpets/RUS - a 1min52 8.º Cadel Evans/AUS - a 1min52 9.º David Zabriskie/EUA - 1min53 10.º Denis Menchov/RUS - a 2min Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 181 pontos 2.º Tom Boonen/BEL - 164 3.º Oscar Freire/ESP - 146 4.º Daniele Bennati/ITA - 138 5.º Thor Hushovd/NOR - 118 6.º Erik Zabel/ALE - 115 7.º Bernhard Eisel/AUT - 112 8.º Luca Paolini/ITA - 108 9.º Jimmy Casper/FRA - 77 10.º David Kopp/ALE - 77 Classificação geral em Montanha: 1.º Jérôme Pineau/FRA - 28 pontos 2.º David De la Fuente/ESP - 17 3.º Fabian Wegmann/ALE - 15 4.º Sylvain Calzati/FRA - 13 5.º Aitor Hernández/ESP - 10 6.º Björn Schröder/ALE - 9 7.º Unai Etxebarria/VEN - 7 8.º Matthias Kessler/ALE - 6 9.º José Luis Arrieta/ESP - 6 10.º Christophe Laurent/FRA - 6 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º T-Mobile - 103h59min39 2.º Phonak - a 3min09 3.º Gerolsteiner - a 3min56 4.º CSC - a 4min18 5.º AG2R - a 4min28 6.º Discovery Channel - a 4min29 7.º Française des Jeux - a 5min36 8.º Caisse d´Epargne/Baléares - a 6min 9.º Rabobank - a 6min01 10.º Bouygues Telecom - a 9min19