Tabela - Basquete (feminino) Local dos jogos: Arena Olímpica do Rio (Complexo Cidade dos Esportes) Regulamento: Dois grupos com quatro times, onde os dois primeiros de cada avançam para as semifinais. Os terceiros e quartos colocados disputam do 5º ao 8º lugar. Em caso de igualdade entre seleções ao fim da fase de classificação, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Se o empate for entre mais de dois times, os duelos entre essas seleções vão definir a ordem de classificação, levando em conta, se necessário, a média de pontos marcados. Grupo A: BRASIL, Canadá, Jamaica e México. Grupo B: Argentina, Colômbia, Cuba e Estados Unidos. Calendário: Primeira fase 20 de julho - Sexta 13h15 - Estados Unidos x Colômbia 15h30 - Canadá x México 19h45 - Argentina x Cuba 22 horas - BRASIL x Jamaica 21 de julho - Sábado 13h15 - Cuba x Colômbia 15h30 - México x BRASIL 19h45 - Estados Unidos x Argentina 22 horas - Jamaica x Canadá 22 de julho - Domingo 13h15 - Colômbia x Argentina 15h30 - México x Jamaica 19h45 - Cuba x Estados Unidos 22 horas - BRASIL x Canadá Fase final 23 de julho - Segunda 13h15 - Decisão de 5.º a 8.º lugares - 3.° A x 4.° B 15h30 - Semifinal - 1.° A x 2.° B 19h45 - Semifinal - 1.° B x 2.° A 22 horas - Decisão de 5.º a 8.º lugares - 3.° B x 4.° A 24 de julho - Terça 13h15 - Disputa da medalha de bronze 15h30 - Disputa da medalha de ouro 19h45 - Decisão de 5.º e 6.º lugares 22 horas - Decisão de 7.º e 8.º lugares Obs.: Programação sujeita a modificações pelo CO-Rio.