Taça das bolinhas não virá amanhã Não será contra o Botafogo, amanhã, no Morumbi, que o São Paulo vai receber a polêmica "taça das bolinhas" dada pela CBF. O único troféu que o capitão Rogério Ceni vai erguer no final do jogo será a taça oficial, dada pela CBF todos os anos ao campeão nacional. "Mas a ?taça das bolinhas? é nossa, não tem conversa", avisou o presidente Juvenal Juvêncio. O técnico Muricy Ramalho escala força máxima contra o Botafogo.