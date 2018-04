Taça oficial é atração do duelo no Morumbi

Só há um atrativo no jogo entre São Paulo e Botafogo, às 16 horas, no Morumbi: a entrega do troféu oficial de campeão brasileiro ao time tricolor. Ainda assim, a alegria dos são-paulinos não será completa, pois a polêmica "taça das bolinhas" só será repassada pela CBF em outra solenidade. Apesar de o duelo não decidir praticamente nada - ao Botafogo, resta tentar somar pontos para se manter na luta por vaga na Copa Sul-Americana -, os jogadores do São Paulo garantem que entrarão em campo com vontade. "Temos a obrigação de estar mais motivados do que o Botafogo, que até já dispensou alguns jogadores", observa o volante Hernanes. "Nós ainda teremos a volta olímpica com a taça e queremos terminar o ano bem, diante da nossa torcida." No último jogo do ano em casa, a diretoria espera bom público - por isso, fez promoção de ingressos, que custarão R$ 10 para arquibancada (meia-entrada a R$ 5) - e o técnico Muricy Ramalho mantém a seriedade: escala time completo. "Há muitas coisas envolvidas. É importante saber que eles estão jogando pela imagem do clube", alerta Muricy. RICKY Pelo menos para o volante Richarlyson, a partida tem significado especial: o jogador completa cem apresentações com a camisa tricolor. "Para mim, será uma festa em dobro, pois vou comemorar com a taça e alcançar essa marca maravilhosa", comenta o volante, que atuará com o nome "Ricky" nas costas. "É uma homenagem ao Muricy, que me chama assim durante os treinos", explica. Richarlyson está decepcionado por não receber a "taça das bolinhas" neste domingo. "Tira um pouco o brilho da festa", lamenta. Apesar de ganhar o troféu com atraso, o presidente Juvenal Juvêncio nem pensa em aceitar o pedido do Flamengo, de que repasse o prêmio aos cariocas. "Não tem conversa. A taça, que tem um valor inestimável, é do São Paulo", diz Juvenal. BOTAFOGO No Botafogo, o clima já é de fim de ano. Apesar de alguma chance em chegar à Libertadores, a diretoria só pensa em reforços para 2008. Até o elenco encontra dificuldades de se motivar, já que a preocupação é a lista de dispensa. Quatro já foram embora, entre eles, Dodô.