Tae kwon do: Brasileiros vão a torneios na Europa Estrelada pela campeã mundial Natália Falavigna, a seleção brasileira de tae kwon do embarcou nesta terça-feira para a Europa onde terá compromissos em três países. O grupo, de quatro homens e quatro mulheres, participará do Aberto da Holanda, sábado e domingo em Eindhoven. Depois, fará rápido treinamento na Inglaterra antes de disputar o Aberto da Bélgica.