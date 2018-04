Tae kwon do: China é ouro nos 67 kg A chinesa Zhong Chen, que havia derrotado a brasileira Natalia Falavigna durante a competição, conquistou a medalha de ouro na categoria acima de 67 quilos, no torneio olímpico de tae kwon dos Jogos de Atenas. A medalha de prata ficou com a iraniana Myriam Baverel, e a de bronze com a venezuelana Adriana Carmona. A brasileira Falavigna terminou em quarto lugar, perdendo a disputa do bronze contra Carmona.