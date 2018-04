Tae kwon do: ouro dos 80 kg é dos EUA O norte-americano Steven Lopez conquistou a medalha de ouro no torneio olímpico de tae kwon do, na categoria de 80 quilos, disputada neste sábado. A medalha de prata foi para o turco Bahri Tanrikulu e a de bronze ficou com o iraniano Yossef Karami.