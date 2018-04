Taekwondo: Marcel é eliminado O brasileiro Marcel Wenceslau foi eliminado do torneio olímpico de taekwondo nos Jogos Olímpicos de Atenas, na categoria até 58 quilos, depois que o egípcio Tamer Bayomi perdeu para Chu Mu Yen, de Taipei, por 5 a 4 na semifinal. Marcel foi derrotado na primeira luta para Bayomi, que precisava chegar à final do torneio para que o brasileiro tivesse a chance de disputar a repescagem e, no caso de vitória, tentasse a medalha de bronze. O Brasil ainda tem Diogo André Silvestre (até 58 quilos) e Natália Falavigna Silva (maisd e 67 quilos) na disputa desta modalidade.