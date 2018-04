Tailândia leva ouro no halterofilismo A tailandesa Pawina Thongsuk conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro no halterofilismo, categoria até 75 quilos. Ela levantou 272,5 quilos. Com a prata, ficou a russa Natalia Zabolotnaia, também com 272,5 quilos, mas derrotada nos critérios de desempate. Fechou o pódio, com o bronze, outra russa: Valentina Popova, com 265,0 quilos.