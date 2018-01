Taiwan recusa oferta da China para receber tocha olímpica O governo de Taiwan recusou a oferta chinesa para incluir a ilha no percurso da tocha olímpica para os Jogos de Pequim 2008, alegando que quer "proteger a dignidade nacional". A China considera que Taiwan, ilha democrática com autogoverno desde 1949, é parte de seu território e não desfruta de soberania ou independência. "A oferta de Pequim nega a soberania de Taiwan e não pode ser aceita", disse o ministro da Educação Física e Esportes, Yang Jong-her. O plano chinês era transferir o "Fogo Olímpico" à ilha da capital do Vietnã, Ho Chi Minh, e depois levá-lo a Hong Kong, Macau e outras cidades chinesas antes de chegar a Pequim, disse o presidente do Comitê Olímpico Chinês de Taipé, Thomas Tsai, que também recusou a oferta de Pequim. Na última terça, o governo de Taiwan afirmou que queria que a tocha olímpica atravessasse a ilha, mas que não podia aceitar condições que denegrissem a soberania local - dentre elas estava o fato de a China apresentar o trajeto taiwanês como parte do "percurso nacional". "Só pedimos que o protocolo olímpico seja cumprido e que isso não prejudique nossa soberania", disse o vice-presidente de Assuntos Chineses de Taiwan, Liu Teh-Hsiun. O alto funcionário censurou a China por mudar o nome do comitê olímpico da ilha de "Chineses, Taipé" para "Taipé, China", algo interpretado como uma negação da soberania de Taiwan. O secretário nacional da presidência, Chiu I-jen, rejeitou qualquer acordo que leve a tocha olímpica de Taiwan a Hong Kong ou Macau, pois acredita que "facilmente se interpretaria que a ilha faz parte do território chinês".