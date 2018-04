Taiwanês anuncia candidatura à presidência do COI

"Agora que chegou o momento, estou pronto para dar o passo", disse Wu. "A ideia e o conceito de desenvolver o COI e o movimento olímpico são as bases da minha candidatura. O COI e os Jogos Olímpicos têm mais poder para causar impacto positivo na sociedade do que qualquer outra organização e projeto do mundo".

Wu se une a uma lista que inclui o porto-riquenho Richard Carrión, o alemão Thomas Bach e o cingapuriano Ng Ser Miang na tentativa de substituir o belga Rogge, que deixará em setembro o cargo que ocupa há 12 anos. A expectativa é para que o ucraniano Sergei Bubka, um dos maiores nomes da história do atletismo, também apresente a sua candidatura. A eleição está marcada para o dia 10 de setembro em Buenos Aires.

O taiwanês é membro do COI desde 1998 e ano passado foi eleito para o seu comitê executivo. Além disso, foi membro da comissão de coordenação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, em Nagano, no Japão, e da Olimpíada de Pequim, em 2008. Também faz parte da comissão de coordenação dos Jogos de 2016, no Rio.