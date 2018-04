Talento e glamour da Masters Cup

Se há uma competição em que tênis e espetáculo se fundem perfeitamente, esta é a Masters Cup, que começa hoje, a partir do meio-dia (horário de Brasília), em Londres. Os oito melhores tenistas da temporada se reúnem envoltos em uma atmosfera única da O2 Arena, onde são tratados como verdadeiras estrelas e reinam sob todos os holofotes. A recompensa é ver algumas das melhores partidas do ano.

Vários dos confrontos mais esperados do torneio estão marcados para a primeira fase. Roger Federer e Rafael Nadal caíram no mesmo Grupo B. O suíço, atual campeão, faz o jogo de abertura do torneio contra o perigoso Jo-Wilfried Tsonga, sexto colocado no ranking mundial e primeiro tenista da história a conseguir uma virada contra o suíço em jogo de cinco sets - nas quartas de final de Wimbledon, neste ano.

"Há apenas três jogadores vencendo Grand Slams ultimamente (Novak Djokovic, Nadal e Federer), mas não me sinto intimidado por ninguém quando entro em quadra", afirma Tsonga. "Na verdade, a única pessoa que me intimida é a minha mãe. E isso quando ela está muito brava", diverte-se o francês. "Depois do US Open, estar aqui em Londres era o objetivo de muitos jogadores. Esse é como se fosse um quinto Grand Slam."

O jogo de fundo do dia, que fecha a primeira rodada do Grupo B, é entre Mardy Fish e Nadal, que chegou à final no ano passado e protagonizou aquela que muitos chamaram de "a melhor partida de 2010" na semifinal contra Andy Murray.

O torneio parece aberto como poucas vezes nas últimas temporadas. Embora o número 1, Djokovic, que estreia amanhã contra Tomas Berdych no jogo noturno, tenha feito um ano quase perfeito, chega ao evento sofrendo com dores no ombro direito, que o incomodam desde o US Open. Nadal, vice-líder do ranking, mostrou que não está na melhor de suas fases quando disputou torneios na Ásia e está visivelmente mais empolgado em conquistar a Copa Davis - a Espanha recebe a Argentina na decisão, em Sevilha, a partir do dia 2.

Favoritos. Federer, que conquistou os últimos dois torneios importantes - na sua cidade natal, a Basileia, e o Masters de Paris, na semana passada - e Andy Murray, terceiro do mundo e que joga em casa, são os favoritos. "Não acho que quem não está entre os quatro primeiros do ranking tem menos chance de levar este torneio. Dois anos atrás, Del Potro (então número 5) e Davydenko (6.º) foram à final. Pode ocorrer de novo", aposta Federer.