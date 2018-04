Talento no surfe tira Adriano de Souza, o Mineirinho, da pobreza

SÃO PAULO - Quando entrar na água nesta quarta-feira para a disputa do Billabong Rio Pro, na Barra da Tijuca, o surfista Adriano de Souza, o Mineirinho, vai levar junto com ele todas as lembranças de uma vida sofrida e de uma infância de muitas dificuldades. Nascido em um bairro bastante pobre do Guarujá, ele encontrou no esporte a possibilidade de dar uma vida melhor à sua família. As lições que recebeu jamais serão esquecidas. "Eu não tinha tanta estrutura para iniciar no esporte. Então o valor que eu dou para as coisas é muito grande."

O sonho de ser campeão mundial começou cedo, mas as dificuldades financeiras eram um grande obstáculo. Mineirinho morava em uma cidade litorânea, mas sua casa ficava a 40 minutos da praia. E ele não tinha condições de ter uma prancha própria. "O meu início foi um pouco difícil porque a gente não tinha muita estrutura. Comecei pegando prancha emprestada e só conseguia ir para a praia nos finais de semana, quando meu irmão estava de folga do trabalho e podia me levar. Tinha oito anos na época, mas mesmo assim não desisti."

A situação foi mudando aos poucos. Com premiações e patrocínio, o surfista pôde se mudar com a família para uma casa mais confortável, em um bairro melhor. Mesmo assim, não esquece suas raízes e sempre que está no Brasil faz questão de visitar seu antigo lar. Neste ano, ele ficou 30 dias sem patrocínio, mas acabou acertando com a Pena Surf, uma marca nordestina, e o Corinthians, seu time do coração. "Sempre adorei o clube, desde criança."

Em sua oitava temporada no Circuito Mundial, Mineirinho está em quarto lugar no ranking e tem a expectativa de fazer uma grande exibição diante da torcida brasileira na terceira etapa, que terá suas baterias começando às 7h. Ele vai encarar logo na segunda bateria do dia os australianos Matt Wilkinson e Yadin Nicol, mas está motivado pela vitória na última etapa, em Bells, o evento mais tradicional do circuito.

Mineirinho, que pode assumir a ponta do ranking mundial após a etapa carioca, busca inspiração na geração anterior de grandes surfistas nacionais, como Fabio Gouveia, Teco Padaratz e Victor Ribas, que ajudaram a popularizar a modalidade. "Eles tinham mais garra do que estrutura. Eles iam para o tudo ou nada, sem ter aquela oportunidade de aprender, de aperfeiçoar as manobras. Eu aprendi muito com eles."

Apesar de experiente, Mineirinho faz parte de uma nova geração, que é apelidada de Brazilian Storm ("tempestade brasileira", em inglês) por causa do enorme talento e do estilo arrojado. "A gente está falando de um esporte individual, em que todo mundo está correndo atrás do seu. Mas, além dos brasileiros estarem torcendo um pelo outro, acredito que é um grupo unido, mais do que qualquer outro que já vi", disse ele, citando garotos como Gabriel Medina, Filipe Toledo, Alejo Muniz e Miguel Pupo, que também vão entrar na água no Rio.