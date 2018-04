Talita e Maria Elisa dão troco em algozes da Olimpíada

Talita e Maria Elisa deixaram de formar uma dupla no fim de 2012, quando Larissa se aposentou. Juliana, então convidou Maria Elisa, que aceitou mudar de parceira. Talita foi jogar com Taiana. Mas como a Copa do Mundo reúne as melhores duplas de 2011/2012, a CBV optou por refazer a dupla Talita/Maria Elisa, que atuava junta na época.

Nesta quinta, no Parque do Taquaral, as brasileiras venceram primeiro a dupla checa com duplo 21/12 e depois as alemãs Holtwick e Semmler, por 2 sets a 0, parciais de 22/20 e 21/14. Na semifinal, Talita e Maria Elisa vão enfrentar, nesta sexta, as australianas Bawden/Clancy.

Talita disse que se sente vingada. "Eu sempre vou lembrar daquele jogo. Foi a primeira vez que jogamos contra elas depois de Londres e entramos muito atentas para não deixar que elas gostassem do jogo e que o que aconteceu em Londres se repetisse. Acho que a cada jogo contra elas entrarei com mais raiva e mais determinação. Mas são águas passadas. Aqui é um outro torneio e nosso objetivo é vencer, independente do que aconteceu."