Talita e Maria Elisa vão à final na Copa do Mundo de vôlei de praia

CAMPINAS - O apoio da torcida que compareceu em bom número à arena montada no Parque do Taquaral, em Campinas, ajudou as duas duplas do Brasil na Copa do Mundo de Vôlei de Praia a manterem vivo o sonho da medalha de ouro. Nesta sexta, Talita e Maria Elisa avançaram à final da chave feminina, enquanto Alison e Emanuel chegaram à semifinal. O torneio, que estreia no calendário da FIVB (Federação Internacional de Vôlei), só tem uma dupla por país em cada naipe.

No feminino, Talita e Maria Elisa avançaram à final depois de passarem pelas australianas Bawden e Clancy, por 2 sets a 0, parciais de 21/15 e 21/19. Na final, as brasileiras, que jogam pela primeira vez juntas depois do encerramento da parceria, no fim do ano passado, vão encarar as medalhistas olímpicas Kessy e Ross, dos Estados Unidos, na manhã deste sábado.

"Nos preparamos muito bem para este jogo e conseguimos antecipar muito bem os movimentos delas. Está sendo muito gostoso poder reviver esta parceria com a Talita. Ela vem jogando muito bem neste torneio. A final será muito difícil. A dupla dos Estados Unidos é muito forte. Nossa tática tem funcionado e vamos tentar fazer o nosso melhor novamente para vencer a competição", afirma Maria Elisa, que busca seu 21º título ao lado de Talita.

"É muito gostoso jogar no Brasil, com o apoio da torcida. O público de Campinas vem sendo nosso terceiro jogador. Os torcedores daqui acompanham bastante o vôlei e participam ativamente da partida. Estou muito feliz por jogar com a Maria novamente e por termos chegado à final. Espero que a gente consiga fazer o nosso melhor para vencer", comenta Talita.

No masculino, o apoio da torcida foi ainda mais decisivo. Alison e Emanuel começaram mal o dia, perdendo para os suíços Chevallier e Gabathuler, por 2 sets a 1, (16/21, 23/21 e 17/15). Por isso, precisavam vencer o último jogo da fase de grupos. Começaram atrás diante de Plavins/Smedins (Letônia), mas conseguiram virar, vencendo com parciais de 13/21, 21/19 e 16/14. Na semifinal, sábado, enfrentam a dupla alemã Erdmann/Matysik.