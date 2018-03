Tampa Bay vence mais uma e lidera Divisão Leste

A surpresa continua firme e forte na Liga Americana da MLB (principal liga de beisebol da América do Norte), já que o Tampa Bay Rays venceu o Texas Rangers por 5 a 3, na noite de quarta-feira, abrindo vantagem na liderança da Divisão Leste. Agora, o time de Tampa, outrora a equipe de pior campanha dentre todos os participantes, soma 32 vitórias e 21 vitórias, deixando para trás o atual campeão da World Series, o Boston Red Sox, que perdeu para o Seattle Mariners por 1 a 0. O time de Boston soma 32 vitórias e 24 derrotas. O destaque da vitória do time de Tampa foi o arremessador Matta Garza, com 10 eliminações por Strike em oito entradas disputadas. Esta foi sua quarta vitória em cinco tentativas. Apesar do bom momento vivido, a direção dos Rays ainda convive com problemas, uma vez que o público não tem sido o esperado. Neste jogo, pouco mais de 10 mil espectadores compareceram ao Estádio Tropicana Field, em St. Petersburgo, na Flórida. LÍDER Pela Liga Nacional, o Chicago Cubs, que busca seu primeiro título em 100 anos, continua à frente da Divisão Central. Com a vitória por 2 a 1 diante do Los Angeles Dodgers, a equipe do técnico Lou Piniella soma 32 vitórias e 21 derrotas. O segundo colocado da divisão é o St. Louis Cardinals, com 31 vitórias e 23 derrotas. O terceiro é o Houston Astros, com duas vitórias a menos. Pela Divisão Leste da Liga Nacional, a liderança continua sendo do Florida Marlins, mas o Philadelphia Phillies mantém a pressão. Com a vitória por 6 a 1 diante do Colorado Rockies, os Phillies possuem 31 vitórias contra 30 do Florida, que ainda é o líder por causa do número de derrotas: 22 a 24. Confira os resultados: Liga Americana Cleveland Cavaliers 5 x 6 Chicago White Sox Tampa Bay Devil Rays 5 x 3 Texas Rangers Baltimore Orioles 2 x 4 New York Yankees Kansas City Royals 8 x 9 Minnesota Twins Los Angeles Angels 2 x 6 Detroit Tigers Oakland Athletics 1 x 2 Toronto Blue Jays Seattle Mariners 1 x 0 Boston Red Sox Liga Nacional Philadelphia Phillies 6 x 1 Colorado Rockies Cincinnati Reds 9 x 1 Pittsburgh Pirates New York Mets 7 x 6 Florida Marlins Chicago Cubs 2 x 1 Los Angeles Dodgers Milwaukee Brewers 1 x 0 Atlanta Braves Saint Louis Cardinals 6 x 1 Houston Astros Arizona Diamondbacks 3 x 11 San Francisco Giants San Diego Padres 4 x 6 Washington Capitals