Tande ainda nem pensa em aposentadoria Vice-campeão do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em 2004, em dupla com Franco, Tande desfez nesta segunda-feira qualquer dúvida sobre a possibilidade de parar de jogar tão cedo. "Meu sonho é disputar o Pan-Americano de 2007, no Rio", disse o campeão olímpico em 1992 - título conquistado na quadra. Tande não descarta também a hipótese de participar da Olimpíada de 2008, em Pequim "Não sei se aguento, mas ainda tem muita coisa pela frente", afirmou o jogador, durante entrevista coletiva de apresentação da última etapa do Circuito Mundial de 2004, que começou nesta segunda-feira e vai até domingo, numa arena montada em Copacabana, no Rio. Tande soube por acaso que conquistara o vice-campeonato do Circuito por antecipação. Na classificação geral, Franco e ele, com 3.078 pontos, não têm como alcançar os campeões Ricardo e Emanuel, que já atingiram 3.840 pontos. Mas poderiam ser superados pela dupla argentina Conde e Baracetti. Os argentinos, no entanto, não participarão da disputa no Rio. "Então, nem vou jogar", brincou Tande, logo depois de ser informado sobre a desistência de Conde e Baracetti.