Tande e Franco vencem no vôlei de praia Os brasileiros Samuel Tande e Franco Vieira conquistaram hoje o título da etapa da Cidade do Cabo, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, ao vencer na final os compatriotas Ricardo Costa e Emanuel Rego, por 2 a 1, com parciais de 27/25, 14/-21 e 15/12. O Brasil ficou também com o terceiro lugar da competição. Benjamin e Harley venceram os austríacos Nowotny e Gartmayer, por 2-0 (21/11 e 21/15). A terceira etapa do Circuito Mundial de 2004 será disputada na cidade chinesa de Lianyungang, de 19 a 23 de maio.