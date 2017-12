Tande e Franco vencem no vôlei de praia A dupla Tande e Franco conquistou neste domingo a 9ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, disputada em Maceió, Alagoas. No início da programação, venceram o jogo contra a dupla olímpica Márcio/Benjamin (17/19, 18/10 e 15/6), válido pela semifinal e que foi iniciado no sábado mas teve seu final adiado pelo excesso de partidas. Em seguida, na final, derrotaram a Alex/Luizão também por 2 sets a 1 (21/19, 18/20 e 15/12). Na disputa feminina, Juliana e Larissa venceram a dupla Renata/Shaylyn por 2 sets a 0 (18/16 e 18/13) e, com isto, chegaram ao segundo título em duas semanas.