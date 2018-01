Tangaroa deixa Trindade ainda hoje O veleiro "Tangaroa 1" permanece na liderança da 6ª Regata Eldorado Brasilis e deve deixar a Ilha de Trindade ainda nesta sexta-feira à noite. O "Kanaloa", ainda a caminho da Ilha, está a uma distância de aproximadamente 86 milhas (cada milha corresponde a 1,853 quilômetros). O veleiro "Poesia", que teve o seu mastro quebrado, deverá chegar em Vitória (ES) neste sábado, dia 22, entre 7h e 9h. Os internautas podem acompanhar as posições das embarcações por meio do site oficial: www.eldoradobrasilis.com.br/index.htm. A Regata Eldorado Brasilis é a maior competição de iatismo do País, idealizado e realizado pela Rádio Eldorado de São Paulo, com patrocínio da Porto Seguro Seguros, Cenoura & Bronze e Ameni Legalização Imobiliária. A competição ainda conta com a parceria da Marinha do Brasil, Prefeitura Municipal de Vitória, Iate Clube do Espírito Santo, Federação Capixaba de Iatismo e as empresas que compõem o Grupo Estado. HISTÓRICO - A regata anterior contou com 17 embarcações, que percorreram 1.260 milhas náuticas, o equivalente a 2.339 quilômetros. O vencedor foi o veleiro Oi/Nokia/Sorsa, comandado pelo campeão olímpico Eduardo Penido, que alcançou o recorde da prova, navegando 174h7min, cerca de sete horas a menos que o recorde anterior, atingido em 2001. A Eldorado Brasilis foi lançada no ano de 2000 com a participação de seis veleiros. Na edição seguinte, nove veleiros participaram da prova - a mais difícil competição de vela oceânica, que tem duração média de 12 dias entre ida e volta. Em 2004 a regata teve mais de R$ 2 milhões em retorno de mídia espontânea.