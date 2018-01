Tangaroa I fica distante de recorde O veleiro Tangaroa I venceu a sexta edição da regata Eldorado-Brasilis com o tempo aproximado de 230 horas. O barco Fast 500, com sete tripulantes, não conseguiu superar a marca do OI/Nokia/ Sorsa, que foi o campeão da prova em 2004. No ano passado, o comandante Eduardo Penido bateu o recorde da competição com o tempo de 174 horas. O líder do Tangaroa I, Francisco Javier de Bediaga Hickman, afirma que os ventos não ajudaram a embarcação em vários pontos do Oceano Atlântico. O barco do Rio de Janeiro velejou em média seis milhas por hora: "O pior de tudo foi competir com contra-vento durante quase cinco dias. Além de exigir muito do veleiro, muitos integrantes não conseguiam ficar em pé devido a posição da embarcação na água. Ficávamos literalmente tortos". O Tangaroa I não deve disputar competições de vela oceânica nos próximos dias, já que vai passar um período no estaleiro. O barco apresentou problemas com a quilha e com o sistema elétrico, o que deixou a tripulação quase dois dias sem comunicação com a torre de rádio do Iate Clube do Espírito Santo. "A Eldorado-Brasilis é sempre uma surpresa. O velejador deve estar preparado para ficar no mar entre cinco a quinze dias. É difícil prever para que lado o vento vai soprar e as condições do mar milhas a frente. Uma decisão errada pode atrapalhar o andamento da equipe. O Kanaloa, da classe Bico de Proa, segue com a média de 100 milhas velejadas por dia e só vai atracar em Vitória no sábado.