Tangaroa lidera a Eldorado-Brasilis O veleiro Tangaroa 1, líder da Regata Eldorado/Brasilis, saiu na sexta-feira da Ilha de Trindade e segue com velocidade média de 6,1 nós. A previsão dos organizadores da prova é de que ele atraque no Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória, na terça ou quarta-feira. Já o Kanaloa, muito mais pesado, enfrenta ventos fracos e, possivelmente, só chegará no próximo fim de semana.