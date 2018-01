Tangaroa lidera na Eldorado Brasílis O veleiro "Tangaroa" , da classe Fast 500 (50 pés), já ultrapassou as primeiras 300 milhas do percurso entre Vitória e Ilha de Trindade, na regata Eldorado/Brasilis de vela oceânica. O barco comandado por Francisco Javier lidera a regata desde a largada, no sábado, e tornou-se o favorito para vencer a competição. Segundo o juiz da competição, Dionisyo Sulzdec, o "Tangaroa" saiu na frente porque escolheu a melhor tática na largada, aproveitando os ventos de direção norte. "O veleiro está fazendo a média de 130 milhas por dia, portanto dentro do padrão normal para os barcos da classe", avaliou Sulzdec. Já o "Farazan?, da mesma classe, do comandante Fernando Junqueira Fernandes, não completou as 300 milhas iniciais e teve de abandonar a competição com problemas nas velas. O maior favorito da regata, o "Galileo", do comandante Walter Antunes, ficou atracado no Iate Clube do Espírito Santo já que a tripulação não conseguiu instalar as talas - barras verticais de sustentação das velas - fundamentais para o percurso até a Ilha de Trindade. Atrás do "Tangaroa" seguem os veleiros "Poesia", de Salvador, e "Kanaloa".