Tangaroa perto do título da Eldorado Menos de 200 milhas separam o veleiro Tangaroa I (Fast 500) do Iate Clube do Espírito Santo. Se mantiver a média de velocidade de sete milhas por hora, o barco do comandante Francisco Javier de Bediaga Hickman chega à praia de Camburi, em Vitória, no início da noite desta quarta-feira para vencer a sexta edição da regata Eldorado-Brasilis. Nesta terça-feira, o rádio-transmissor do veleiro voltou a funcionar e a tripulação foi beneficiada pelos fortes ventos, que sopraram na direção noroeste. Já o barco Kanaloa (Bico de Proa) segue bem mais lento do que o adversário e está 300 milhas distante da capital capixaba. A equipe teve problemas para escapar da calmaria (trecho sem vento) na região da ilha de Trindade. Na edição passada da Eldorado-Brasilis, a embarcação do comandante José Torres Pinto foi a última a atracar no Iate Clube. O vencedor em 2004 foi o barco OI/ Nokia/ Sorsa do campeão olímpico Eduardo Penido.