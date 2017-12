Tarver nocauteia Jones no 2º round Com um espetacular gancho de esquerda, o norte-americano Antonio Tarver nocauteou o compatriota Roy Jones Jr. a 1min41 do segundo assalto, nesta madrugada de domingo, no ringue do Hotel Mandalay Bay, em Las Vegas, diante de 10.318 espectadores. Com a vitória, Tarver, de 34 anos, ficou com o título unificado dos meio-pesados. Ele soma 22 vitórias e duas derrotas, com 18 nocautes. ?Ele derrotou o super-homem nesta noite. Chocou o mundo. Se quiser, poderá disputar o título dos pesados?, afirmou o empresário Don King, organizador do evento, e que dirige a carreira dos campeões John Ruiz, Chris Byrd e Lamon Brewster. ?Tornei meu sonho realidade. Se a bolsa for boa, poderemos conversar?, afirmou o medalhista de bronze na Olimpíada de Atlanta. Jones, de 35 anos, era o favorito na bolsa de apostas: 4 a 1. Esta foi a sua segunda derrota, em 51 combates. A última acontecera há oito anos. Irritado, Jones não compareceu à entrevista coletiva. Ele já tinha um acordo para desafiar o ucraniano Vitali Klitschko, dia 13 de novembro, pelo cinturão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe.