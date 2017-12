Team New Zealand se aproxima da taça na Louis Vuitton Cup

O Team New Zealand deixou mais uma vez o Luna Rossa para trás, nesta terça-feira, e abriu vantagem de 4 a 0 na série melhor de nove regatas que decidirá o campeão da Louis Vuitton Cup. Mais uma vitória para os neozelandeses classificará o barco para enfrentar ainda neste mês o suíço Alinghi, atual campeão, na America´s Cup. Houve pouca disputa por posição na regata desta terça, uma vez que o Luna Rossa - que tem o brasileiro Torben Grael como tático - adotou uma estratégia pela direita enquanto o rival partiu pela esquerda. Os italianos pareciam ter feito a melhor escolha por terem largado em vantagem e conseguiram abrir liderança de 80 metros, mas a virada dos vencedores aconteceu antes mesmo da primeira bóia, quando o Team New Zealand tirou a diferença e passou à frente. Uma vez no controle, os neozelandeses praticaram a tradicional administração da vantagem, ampliando a liderança aos poucos. O Luna Rossa não conseguiu apresentar nenhuma recuperação e cruzou a linha de chegada 52 segundos atrás.