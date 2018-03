Técnica do nado sincronizado nega censura A técnica da seleção brasileira de nado sincronizado, Mônica Rosas, assumiu sozinha a culpa pela modificação repentina na polêmica coreografia sobre a violência, que seria adotada na disputa do Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, em julho, e nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. A treinadora garantiu não ter sofrido "pressão" para a tomar decisão e contou que a nova apresentação será "diferente e não alusiva ao tema". "Não fomos censuradas. Sou uma pessoa ligada no que está acontecendo e achei que esta discussão em torno do tema da coreografia poderia atrapalhar o Brasil na disputa pela sede do Mundial", frisou Mônica, admitindo a conotação política da decisão. O País é um dos candidatos na escolha da sede do Mundial de Desportos Aquáticos de 2007. A eleição acontece em 12 de julho, em Barcelona. Tanto o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, quanto o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes, negaram ter influenciado a mudança de opinião de Mônica. Admitiram, no entanto, ter sido uma atitude de "bom senso". Nuzman, inclusive, afirmou que "não é compatível a ligação do esporte com a imagem de violência". Para o dirigente, a treinadora percebeu o "erro na escolha do tema e resolveu modificá-lo a tempo. O que é uma atitude nobre". No domingo, a Agência Estado distribuiu uma matéria mostrando a intenção de a seleção fazer um alerta para a violência mundial em sua apresentação nas duas competições. A coreografia da rotina técnica, "Manifesto contra a Violência", tinha a duração de cerca de 2min50s. Nela, as oito atletas simulavam disparos, socos, ao som de uma música com efeitos de explosões, tiros e batidas de carros. "Queremos evitar que as atletas entrem na competição enfrentando pessoas com idéias pré-concebidas", disse a técnica da seleção de nado sincronizado. Ela disse que temeu pela possibilidade de as "pessoas" interpretarem que a seleção estava retratando uma realidade brasileira, principalmente, a do Rio de Janeiro. Mônica afirmou ainda estar "trabalhando" na escolha do novo tema. No entanto, confirmou a permanência da música, mas sem os efeitos alusivos à violência. A coreografia, treinada exaustivamente desde novembro, também terá as manifestações violentas cortadas. As atletas da seleção foram unânimes em demonstrar seu apoio à decisão da treinadora. Mas, argumentaram que a coreografia não iria prejudicar o Brasil em suas aspirações políticas ou nas competições internacionais.