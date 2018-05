Técnico australiano não se surpreende com desempenho de Cesar Cielo

SÃO PAULO - O novo treinador de Cielo na equipe do Minas Tênis Clube, o australiano Scott Wolkers, não ficou nada surpreso com a impressionante performance do velocista na final dos 50m livre nesta quarta-feira - o barbarense cravou o melhor tempo do mundo na temporada, 21s39, que é também a terceira melhor marca de sua carreira, contando também a época em que era permitido o uso dos supermaiôs. "Cielo é Cielo", resumiu o treinador.

Curiosamente, Wolkers considerou que Bruno Fratus, que fez a segunda melhor marca do ano na final do Maria Lenk (21s45), tanto contribuiu como também prejudicou a performance de seu nadador. "Foi ótima a presença do Fratus. Havia dois campeões correndo juntos. Os dois fizeram excelentes marcas, considerando-se esses blocos de partida".

Por outro lado, Wolkers acredita que a pressão exercida por Fratus levou Cielo a alterar sua técnica nos 25m finais. "Ele poderia ter controlado melhor. Acho que algumas alterações podem ter ajudado, outras não".

O australiano não promoveu grandes mudanças na rotina de treinamentos de Cielo. "Para ser sincero, eu nem sei como são todos os treinos que ele faz. Eu procurei manter as linhas-mestras anteriores. Ele tem ideias muito sólidas a respeito de sua preparação".

Ainda que esteja longe de ser um mentor de Cielo, Wolkers tem outras ideias sobre a preparação de Cielo. "Gostaria que ele fosse mais robusto. Acho que isso contribuiria para melhorar sua performance não apenas nos 50m, mas também nos 100m".

A respeito dos 100m livre, Wolkers não acredita que Cielo volte a nadá-la individualmente em grandes competições, mas apenas nos revezamentos. "Acho que ele pensa nessa prova apenas como um bônus para a equipe brasileira. Eu acredito que nadar os 100m e treinar para isso contribuiria inclusive para sua melhora nos 50m".