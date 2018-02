Técnico confirma participação de Marilson no Pan-Americano O treinador de Marilson Gomes dos Santos, Adauto Domingues, confirmou que o corredor disputará as provas dos 5 mil e dos 10 mil metros nos Jogos Pan-Americanos 2007, marcados para julho, no Rio de Janeiro. Marílson, que não compete desde que faturou a Maratona de Nova York, em novembro de 2006 (devido a uma lesão no pé direito, ficou de fora da última Corrida de São Silvestre), ainda estava em dúvida sobre sua participação. "Agora o Marilson está ainda melhor preparado", disse Domingues. No dia 22 de abril serão definidos os maratonistas e os marchadores de 50 km que representarão o Brasil no Pan. Em 24 de junho, serão conhecidos os atletas das demais provas.