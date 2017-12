Técnico crê na inocência de Fabiane O espanhol Manolo Pascual, técnico de Fabiane dos Santos, suspensa por antidoping positivo para testosterona, disse, nesta quinta-feira, que acredita na inocência da atleta. "Não ponho a mão no fogo por ninguém, só por mim, mas creio que Fabiane é inocente. Seria burrice dopar-se para um torneio sabendo que passaria pelo controle." Fabiane teve resultado positivo no exame realizado no GP Brasil de Atletismo, em 6 de maio. Segundo Manolo, Fabiane "ficou arrasada" depois de receber a notícia, por fax (de acordo com sua versão) e às vésperas do Mundial e da prova dos 800 metros. O técnico afirmou que a atleta deixou no País, para a filha de 9 anos, o prêmio de US$ 1 mil que ganhou "mesmo não tendo vida folgada em Madri." Para Manolo, a rápida progressão atlética de Fabiane está relacionada ao esforço e ao trabalho desenvolvido em Madri.