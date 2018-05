Técnico da seleção belga Marc Wilmots estende contrato até 2018

BRUXELAS - A Real Associação Belga de Futebol anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do técnico Marc Wilmots. O treinador, que tinha vínculo somente até este ano, permanecerá no comando da seleção da Bélgica até 2018. Assim, poderá comandar a equipe na Eurocopa de 2016 e na Copa do Mundo da Rússia, daqui a quatro anos.

"Fizemos um bom progresso nos últimos dois anos, tanto dentro do campo quanto fora dele. Com a ajuda da comissão técnica, estou animado para continuar a fazer parte do nosso grupo. Tenho muito orgulho com a oportunidade de continuar a minha carreira no comando da seleção", disse Wilmots, ao comemorar a renovação do contrato.

Presidente da Real Associação Belga de Futebol, Steven Martens afirmou que o novo acordo é uma resposta às propostas de clubes que Wilmots vem recebendo nos últimos meses. "Não há sombra de dúvida de que Marc vem sendo cortejado nos últimos meses, mas ele rapidamente esclareceu que a seleção foi sua primeira escolha. Estou muito satisfeito com esta garantia de continuidade", declarou.

Garantido na Copa do Mundo, o treinador vai liderar uma das seleções mais aguardadas da Europa em razão das boas atuações nas Eliminatórias. Fellaini, do Manchester United, Hazard, do Chelsea, Lukaku, do Everton, e o goleiro Courtois, da surpresa Atlético de Madrid, são alguns dos destaques da equipe belga.