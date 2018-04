Técnico da seleção de handebol assume time austríaco

Desta forma, o treinador acumulará as duas funções, afim de estreitar a convivência com as atletas da seleção. "Hoje, as atletas que jogam no Hypo são a base da nossa Seleção. Ter essa chance de treinar com elas durante todo o ano, facilitará muito nosso trabalho e trará um ganho imensurável para a conquista dos nossos objetivos, entre eles chegar ao pódio nos próximos Jogos Olímpicos", declarou.

Soubak ficará mais distante das atletas que atuam no Brasil, mas minimizou o fato. Para ele, a tendência é cada vez mais jogadoras irem para a Europa. "Temos grandes talentos no Brasil, que tenho tido a oportunidade de observar. Não somente aquelas que jogam em equipes de ponta brasileiras. Nunca fui tão procurado por times europeus com interesse em jogadoras brasileiras, quanto agora. Com isso, estar no continente, ajuda ainda mais o nosso trabalho", disse.

Nesta terça-feira, a seleção brasileira volta à quadra para enfrentar a Áustria, mesmo adversário que venceu por 36 a 23, no último sábado, em Cabo Frio (RJ). A partida amistosa acontecerá em Vitória (ES) e servirá como preparação para a disputa do Campeonato Pan-Americano, que acontecerá de 1º a 8 de junho, na República Dominicana.