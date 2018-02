Técnico de críquete do Paquistão foi estrangulado, diz Polícia A Polícia da Jamaica revelou nesta sexta-feira que o técnico de críquete do Paquistão, Bob Woolmer, encontrado morto no seu quarto de hotel depois de uma surpreendente derrota para a Irlanda, no último domingo, teria sido estrangulado. Segundo informações da Polícia, o exame pós-morte do corpo de Woolmer, um ex-jogador que representou a seleção inglesa de críquete, confirmou que a morte foi provocado por um "estrangulamento manual". "Nessas circunstâncias, a questão da morte de Woolmer agora está sendo tratada como assassinato", afirmou o chefe da polícia jamaicana, Lucius Thomas - a Jamaica e outros países caribenhos estão sediando a Copa do Mundo de críquete. Thomas acredita que Woolmer pode ter tido algum tipo de amizade com o seu algoz. Woolmer, que tinha 58 anos, foi encontrado desacordado por funcionários do Hotel Pegasus, em Kingston, capital da Jamaica, no domingo de manhã. A Polícia afirmou não ter encontrado sinais de arrombamento na porta e confirmou que nada foi roubado do quarto. Agora, as autoridades jamaicanas analisam as imagens do circuito interno de vídeo do hotel. Homem forte O subchefe da Polícia da Jamaica, Mark Shields, disse que agora as autoridades podem estar atrás de mais de um assassino, e fez um apelo para os responsáveis se entregarem. "Bob era um homem forte. Seria preciso uma força significativa para subjugá-lo", disse Shields, acrescentando que nenhuma hipótese foi descartada ainda e que há "várias linhas de investigação". Shields também "desmentiu categoricamente" notícias veiculadas na televisão indiana de que suspeitos da morte tenham sido presos.