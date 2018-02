Técnico de Rebeca diz que nadadora não utilizou anabolizante

O técnico de Rebeca Gusmão, Hugo Lobo Filho, afirmou nesta quinta-feira que a nadadora não utilizou anabolizantes para ganhar massa muscular. Em entrevista à TV Globo, Lobo acusou o médico Eduardo de Rose, presidente da Comissão Médica da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), de tentar prejudicar a nadadora. "Ele insinuou que ela toma bomba. Além disso, porque ele, com 33 laboratórios, enviou o caso justamente para [Montreal, no Canadá], onde Rebeca está movendo um processo?". Lobo, que havia permanecido em silêncio durante todo esse tempo, ainda criticou o delegado Marcos Cipriano, que investiga o caso. "Não sei se terei de chamar o delegado de vossa excelência... O depoimento deveria ser em segredo, mas ele já disse que a culpa é da Rebeca, então..." Rebeca está sendo investigada por causa da fraude no exame realizado durante os Jogos Pan-Americanos, onde apareceram duas amostras de urina. Além disso, a nadadora está suspensa preventivamente por ter apresentado altos índices de testosterona. "Com certeza é possível ficar forte sem anabolizante", afirma Lobo. "A Rebeca levanta 120 quilos sem fazer uso de anabolizante, eu afirmo."