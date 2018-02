Técnico de Rebeca rompe o silêncio e ataca De Rose

Há dez anos treinador de Rebeca Gusmão, Hugo Lobo, que vinha mantendo o silêncio sobre o caso de doping da nadadora, foi contundente, ontem. Disse que Rebeca não usa anabolizante e criticou o médico Eduardo De Rose, responsável pelo antidoping no Pan do Rio. Observou que o exame de Rebeca que detectou positivo para testosterona ''''foi mandado para o Canadá por influência de De Rose. Com certeza absoluta''''. Hugo acha que De Rose tem influência no laboratório de Montreal responsável pela análise do exame feito por Rebeca no dia 13 de julho. Em entrevista ao Globo Esporte, ontem, Hugo atacou o médico: ''''Ele (De Rose) foi bem irônico: ''''Se ela toma bomba ou não? Hahaha...Olha o corpo dela!''''. Ele não pode emitir opinião baseado no achismo. Não cabe a ele julgar.'''' Hugo foi a terceira pessoa, depois da médica Renata Castro e da própria nadadora, a apontar De Rose como vilão. ''''Eu é que me acho perseguido, injustiçado'''', disse De Rose, ao Estado. ''''O certo é que ataquem a prova produzida e não quem a produziu. A questão é o que eu posso provar.'''' Hugo não foi ontem à Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde Pública, no Rio, para depor, nem justificou a ausência. Também criticou o delegado Marcos Cipriano, que investiga o caso, dizendo que tudo deveria correr em segredo de justiça. Rebeca vai depor hoje. Quando citado, De Rose dirá ao delegado Cipriano que o exame do dia 13 foi pedido pela Fina, feito pelo uruguaio José Veloso e enviado a Montreal porque é o laboratório que a federação de natação usa para testar testosterona.