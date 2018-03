Técnico define equipes do revezamento Empolgado pelos resultados obtidos nos treinamentos, o técnico Jayme Netto divulgou nesta quinta-feira a formação das equipes brasileiras de revezamento 4 x 100 m que competirão no Grand Prix de Atletismo, no estádio Célio de Barros, no Complexo Maracanã, no domingo. A equipe A vai ser formada por Raphael de Oliveira, Cláudio de Souza, Vicente Lenílson e André Domingos. Formam o time B Bruno Tiago Campos, Edson Luciano Ribeiro, Marcelo Brivilatti e Fábio Gonçalves Silva. "Não se trata de termos titulares e reservas. Quero fazer experiências e observar novas formações", afirmou Jayme Netto. O treinador explicou que uma das vantagens será a possibilidade de testar atletas em outras funções. Por causa da diferença de altura, Lenílson exerce a função de terceiro homem da equipe A e André Domingos será o quarto. Jayme Netto disse que esses três dias de treinamento no Rio o surpreenderam pelos bons resultado. Ele destacou que as perspectivas para o atletismo brasileiro são bastante animadoras. O treinador destacou que três atletas estão em "excelentes" condições físicas para a competição: André Domingos, Cláudio e Raphael. Apesar de otimista, o treinador evitou fazer previsões quanto ao desempenho dos atletas na prova, mas arriscou: "Acho que já temos condições de correr em 38s. Se isso acontecer vai ser muito legal". O recorde sul-americano da prova estabelecido pela equipe brasileira em Sydney é de 37s90. Sobre o barreirista Eronildes de Araújo, 11 vezes campeão brasileiro, Jayme Netto informou que ele está fora de forma por causa de problemas particulares, mas que já o repreendeu por isso. Os principais atletas estrangeiros que participarão do GP no domingo, dentre eles os norte-americanos Dennis Mitchel, Bryan Lewis e Mark Crear, têm previsão de chegada nesta sexta-feira ao Brasil.