Técnico do atletismo orienta por telefone Luiz Alberto de Oliveira, um dos mais conhecidos técnicos de provas de meio fundo do mundo (treinou o campeão olímpico Joaquim Cruz), estará na beira da pista de atletismo do Estádio do Pará, em Belém, hoje, orientando dois de seus atletas. Um deles, é o brasileiro Hudson dos Santos, que treina em Presidente Prudente. O outro, é o norte-americano David Krummenacher, que treina em Tucson, Arizona (EUA). Os dois têm algo em comum: recebem orientações técnicas por fax e telefone. Leia mais no Estadão