Técnico do IFK vai assumir comando da seleção sueca após a Eurocopa

Andersson vai substituir a Erik Hamren, que é técnico da Suécia desde 2009 e anunciou em fevereiro que se despediria do posto ao fim da Eurocopa. O próprio Hamren teria indicado seu sucessor.

Jan Andersson é técnico do IFK Norrköping desde 2011 e levou a equipe ao título sueco na temporada passada, quebrando 26 anos de jejum. Ao longo deste século, trabalhou em apenas outros dois clubes, ambos suecos: o Halmstads BK e o Örgryte IS.

A Suécia não joga uma Copa do Mundo desde 2006 e só foi cinco vezes à Eurocopa, alcançando a semifinal só quando jogou em casa, em 1992. A equipe é atualmente apenas a 34.ª do ranking da Fifa, a 24.ª melhor entre as europeias.