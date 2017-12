Técnico do Palermo pede demissão dois dias após derrota por 1 a 0 para a Inter

"Essa é a decisão que eu tomei com integridade e lucidez, o que me gera muita dor, mas que me parece o mais justo e a opção mais lógica agora", disse Corini, de acordo com a agência de notícias italiana ANSA.

Corini foi contratado em novembro como terceiro técnico do Palermo na temporada. Davide Ballardini comandou a equipe nas duas primeiras rodadas, sendo substituído por Roberto De Zerbi, demitido para a chegada de Corini. Com apenas duas vitórias em 21 jogos, o Palermo está um ponto acima do lanterna no Italiano.