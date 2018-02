Técnico do Paquistão morre após derrota no Mundial O Paquistão está comovido com a morte do técnico da seleção nacional de críquete, Bob Woolmer, num hotel na Jamaica após a derrota para a Irlanda durante o Mundial de Críquete. Woolmer foi encontrado morto em seu quarto num hotel de Kingston (Jamaica) por razões ainda conhecidas. Suspeita-se que o estresse sofrido após a derrota no dia anterior possa ter provocado um ataque cardíaco. O ex-capitão da seleção paquistanesa e lenda do mundo do críquete Asif Iqbal disse que o treinador teve que suportar "fortes críticas" desde que assumiu como técnico nacional, mas que a eliminação paquistanesa frente à Irlanda foi "um choque muito forte" para Woolmer. O Mundial de Críquete, realizado em vários países do Caribe, começou no dia 13 com a participação de 16 equipes e uma audiência estimada em 2 bilhões de telespectadores, que o torna o terceiro evento esportivo mais importante, depois dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de futebol.