Técnico elogia atuação do Brasil na vitória do handebol Em jogo equilibrado, a eficiência ofensiva garantiu a vitória da seleção brasileira masculina de handebol contra a Argentina, na opinião do treinador Jordi Ribera. Para ele, o ataque do Brasil "soube aproveitar melhor os espaços livres", principalmente na segunda parte da partida deste domingo, pela segunda rodada do Mundial. "Nossa equipe foi muito bem na defesa, mas no primeiro tempo tivemos dificuldades para fazer gols. Fomos mais efetivos nesse fundamento no segundo tempo", disse.