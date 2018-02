Técnico lamenta dispensa de Alex O técnico Byron Scott lamentou ter que dispensar o armador brasileiro Alex Garcia do elenco do New Orlans Hornets. A dispensa foi comunicada ao jogador na noite da última segunda-feira por causa de uma negociação envolvendo o Hornets e o Houston Rockets. Com a contratação de Jim Jackson e o esloveno Bostjan Nachbar, trocados pelo armador David Wesley com o Rockets, o Hornets iria estourar o número de jogadores contratados permitido pela NBA (15). Assim, Alex e o ala Lonny Baxter acabaram dispensados. ?Ele é um atleta excelente, eu gostava muito de tê-lo por perto. Mas tivemos que dispensá-lo por várias razões?, disse Scott ao jornal local "New Orleans Times". Outra razão para a dispensa do brasileiro foi a lesão nos ligamentos do joelho esquerdo sofrida no último dia 12, que o tirou do restante da temporada. Essa foi a terceira lesão séria sofrida por Alex na NBA. As duas primeiras, no pé e no tornozelo, foram quando ele defendeu o San Antonio Spurs, na temporada passada. Apesar da dispensa, o técnico Byron Scott deixou uma esperança para Alex um dia retornar à equipe. ?Temos uma boa chance de trazê-lo de volta no próximo ano. Mas tudo depende de sua saúde?, disse o treinador.