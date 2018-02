Técnico prepara gaúcha para ocupar lugar de Rebeca Gusmão

A gaúcha Michele Lenhardt é a aposta de Alberto Silva, técnico da equipe brasileira de natação, para ocupar a vaga de Rebeca Gusmão - suspensa preventivamente por doping - no revezamento 4 x 100 metros livre na Olimpíada de Pequim. Michele tem hoje o quarto melhor tempo do País na distância (56s47) e, a partir desta quinta-feira, no Troféu Open, no clube Pinheiros, ela espera nadar muito para ajudar o Brasil a se classificar para a China. Nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em julho, o quarteto formado por Rebeca Gusmão, Monique Ferreira, Flávia Delaroli e Tatiana Lemos ficou com a prata, além do recorde sul-americano (3min42s96). Mas, se Rebeca for suspensa, as atletas podem, além de perder a medalha, ter a marca do revezamento anulada. Se isso acontecer, as garotas terão de igualar ou superar a marca obtida no Pan se quiserem representar o País nos Jogos. Até agora, doze equipes estão classificadas (as doze melhores do Mundial de Melbourne, realizado em março). Restam quatro vagas, e com o tempo feito no Pan, o Brasil é o primeiro colocado nesta disputa, deixando por exemplo o Canadá (terceiro colocado no Pan), para trás. Mas sem o melhor tempo de Rebeca - a maior velocista do País - vai ficar tudo mais difícil. "O tempo dela vai fazer muita falta. Mas a Michele vai vir com uma motivação a mais e isso pode ajudar a equipe", afirma o técnico. Aos 27 anos, Michele, que defende a Unisanta (Santos), foi cortada da equipe que foi ao Pan. Agora, quer agarrar a chance. "Antes a Olimpíada era um sonho. Hoje, é objetivo", conta a atleta. Não é a primeira vez que Albertinho tem de quebrar a cabeça com o revezamento. Na última seletiva para a Olimpíada de Atenas, em maio de 2004, Julyana Cury conseguiu a vaga olímpica nos 4x100 m livre. Mas recebeu a notícia dias depois da competição que havia sido flagrada no doping. Seu resultado quase tirou o revezamento brasileiro dos Jogos (Rebeca também fazia parte do quarteto). Prevenido, o técnico já vem pensando na "quinta, sexta e até sétima" opção para o revezamento - a disputa está embolada, com Manuela Lyrio, Etiene Medeiros e Julyana Cury. Flávia Delaroli que já tem índice olímpico para os 50m livre, está treinando a todo vapor para sua prova. "Claro que a Flávia vai contribuir para o revezamento, mas esta prova não é prioridade", explica o técnico que ainda analisou a situação de cada atleta. "A Flávia vem em uma ascendente, com perspectiva de melhorar. A Tatiana Lemos baixou todos os seus tempos este ano. A Michele vem nesta evolução e a Monique Ferreira é uma atleta regular. Hoje, não vejo ninguém com chance de superar essas atletas."