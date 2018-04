Técnico recua e segue na seleção de basquete dos EUA O técnico Mike Krzyzewski recuou na sua decisão de deixar o comando da seleção masculina de basquete dos Estados Unidos e vai dirigir a equipe no próximo ciclo olímpico, que culminará na realização nos Jogos de 2016, no Rio. Anteriormente, Krzyzewski, conhecido como "Coach K", havia revelado a sua decisão de deixar a seleção após a conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Londres, no ano passado.